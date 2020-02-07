غلق 4 اقامات جامعية اعتراضا على نوع الاسماك في تيارت!

أقدم أمس الخميس، تنظيمان طلابيان على غلق 4 اقامات جامعية 3 منها بعاصمة الولاية تيارت والرابعة بالسوقر احتجاجا على نوعية الأسماك.

وعلم من مصادر مطلعة ان التنظيمين الطلابين منعا شاحنات التبريد المحملة بالأسماك من الدخول إلى إقامة “كارمان 1″ و ” كارمان 2 ” و “كارمان 3” التي تضم الآلاف من الطلبة.

بالإضافة إلى إقامة السوقر حيث اشترط هؤلاء أن يكون تزويد الإقامة بالسردين رافضين بقية أنواع الأسماك الأخرى التي لا تجد قبولا عندهم.

على اعتبار ان لهم الحق في تزويدهم بالأسماك المفضلة لديهم و هو ما جعل الشاحنات تعود أدراجها في حين أن اقامتي اسبا كبير للطالبات و إقامة اللواء حبيب خليل للطلبة تم تزويدها بهذا النوع من الاسماك بطريقة عادية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “النهار أون لاين” أن الممون له الحق في تزويد الإقامات الجامعية بـ 3 أنواع من الأسماك ” البوغا والسردين والصاورال ” المدرجة في دفتر الشروط .

الأمر الذي ترك علامة استفهام عن الهدف من وراء الإحتجاج بعد أن أصبحت الإقامات الجامعية بتيارت وحتى بعض الكليات رهينة لبعض أعضاء التنظيمات الطلابية التي تفرض احتجاجات بالقوة على الطلبة وحرمانهم من الوجبات عنوة.

بعد اللجوء إلى غلق المطاعم في وجه الألاف من زملائهم وسط دعوات من الطلبة بوجوب تطبيق القانون داخل الجامعة و عدم جعلها تحت سلطة بعض التنظيمات الطلابية التي تفرض رأيها بالقوة دون ردع قانوني لها و دعوا بترك حرية تأييد الإحتجاجات أو رفضها للطلبة.

وقد علمت “النهار أون لاين” أن مسؤولي الإقامات أبلغوا الجهات المسؤولة منها الأمنية على قضية الغلق وحرمان الطلبة من وجباتهم لتبرئة ذمتهم من اي تداعيات .