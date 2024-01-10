غليزان.. إصابة 3 أشخاص في إصطدام بين خمسة سيارات

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة صبيحة اليوم، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب إتجاه وهران منطقة الملح بلدية وادي الجمعة دائرة الحمادنة بغليزان.

الحادث يتمثل في إصطدام تسلسلي ما بين 05 خمسة سيارات أسفر الحادث عن 03 مصابين. بإصابات متفاوتة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة حيث تم إسعافهم و تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.

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