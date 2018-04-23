غليزان.. تفكيك شبكة من 13 شخصا لتهريب السيارات من الصحراء الغربية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عمي موسى، من تفكيك شبكة لتهريب السيارات، من مختلف العلامات،

بعد تزوير ملفاتها القاعدية،متورط فيها 13 شخصا، 7 من مختلف ولايات الوطن، و6 من الصحراء الغربية،

كما نجحت ذات المصالح في استرجاع وحجز 6 مركبات من ولايات مختلفة بعد تمديد الاختصاص،

فيما البحث جار على المركبات الأربعة الأخرى فإنه وبناء على معلومات مؤكدة باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عمي موسى،

بحثها وتحرياتها لتتمكن من اكتشاف 10 ملفات قاعدية مزورة لعشر مركبات، تم استرجاع 6 منها، كلها مسجلة باسم شخص واحد من عمي موسى،

قام ببيعها لأشخاص بعدة ولايات غليزان،وهران، قسنطينة، الجلفة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، بعد تهريبها من طرف 6 أشخاص من الصحراء الغربية،

والذين يقومون بادخالها عبر موانئ الجزائر للعبور إلى الأراضي الصحراوية، إلا أنهم يقدمون على بيعها داخل الوطن لجزائريين،

وحسب نفس المصادر، فقد تم توقيف وانجاز ملف قضائي لرأس المجموعة وتقديمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، والذي أمر بايداعه الحبس.