توقيف سارقي “البيجوتري” واسترجاع 22 كلغ من الذهب بغليزان

فككت مصالح أمن دائرة مازونة بولاية غليزان، خلال عملية نوعية شبكة مكونة من 13 شخصا مختصة في سرقة محلات المجوهرات.

وتسترجع أزيد من 22 كلغ من الذهب المسروق و684 مليون سنتيم.

جاءت العملية اثر شكوى تقدم بها ضحية مفادها تعرض مسكنه ومحله لسرقة، على اثرها باشر المصالح المختصة تحقيقاتها،

أين تم التعرف على 5 أشخاص ينحدرون من مدينة مازونة وتم توقيفهم، كما تم حجز السيارة التي اشتروها من عائدات المسروقات.

وبعد توسيع الاختصاص إلى ولاية وهران التي بيعت بها المسروقات .

تم توقيف 8 متورطين اخرين، واسترجاع أكثر من 22 كلغ من ذهب و684 مليون سنتيم من المسروقات.

حيث تم تقديم الموقوفين امام العدالة أين تم ايداع 7 حبس الحبس.

فيما استفاد 4 منهم من الافراج المؤقت وتم وضع واحد تحت الرقابة القضائية حسب بيان صادر عن خلية الصحافة بالامن الولائي.