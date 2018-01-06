توقيف شخص بصدد تزوير كمية ضخمة من العملة الوطنية في غليزان

أوقفت شرطة وادي ارهيو،بغليزان، مؤخرا شخصا بحوزته معدات وأوراق مهيأة لتزوير العملة الوطنية،حسبما علم اليوم السبت،لدى خلية الإتصال لأمن الولاية.

وتمت العملية إثر معلومات مفادها قيام شخص بتزوير أوراق نقدية من فئة 2.000 دج ليتم توقيفه،

مع ضبط بحوزته 587 ورقة سوداء اللون، ذات مقاس نفس الفئة من العملة الوطنية.

وأسفر تفتيش مسكنه عن العثور على أدوات ومعدات للتزوير تمثلت في 6 رزم من المادة الأولية للأوراق النقدية،

مهيأة لتزوير مبلغ كبير و4 قارورات سائل يستعمل في عملية التزوير،وعلبتي مسحوق أبيض، وجهاز إعلام ألي محمول وفق ذات المصدر.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه، وتقديمه لدى الجهات القضائية التي أودعته الحبس.