غليزان: توقيف شخص وحجز اختام دولة مقلدة ومحررات عرفية

تمكنت مصالح أمن دائرة زمورة من توقيف شخص عن تهمة تقليد أختام الدولة مع إستعمالها، والتزوير في عقود ومحررات عرفية.

يأتي هذا في اطار التحقيق المفتوح في قضية سرقة مركبة في حالة توقف.

وذلك بعد معلومات حول الاشتباه في تواجد المركبة محل السرقة عند أحد الأشخاص المشتبه فيهم بولاية معسكر.

وبناءا على اذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه، تم ضبط أختام متنوعة الأحجام والعبارات و17 عقد عرفي، بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر مقدر بأكثر من 400 مليون سنتيم ودعامة الرقمية “فلاش ديسك “.

وقد تم حجز كل المضبوطات وتقديم الموقوف امام العدالة أين اودع الحبس.