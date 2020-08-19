غليزان.. توقيف 18 شخص محل بحث من قبل العدالة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن من توقيف جمعية أشرار تحترف الاعتداء على المواطنين.

القضية جاءت بعد استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى المحلي محمد بوضياف بغليزان لضحية تم الاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء وبعد تكثيف الأبحاث وتحديد هويتهم تم توقيفهم.

في حين تمكنت مختلف الفرق العملياتية بأمن الولاية بعد تكثيف العمل الميداني لمحاربة مختلف الجرائم من توقيف 18 شخص محل بحث من قبل العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة.

تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهم قدموا بموجبه امام العدالة.