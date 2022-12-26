غليزان..حجز 3 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بمنداس

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بمنداس، أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى مفترق الطريقين الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت سيارة سياحية وشاحنة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بهما وتفتيشهما تفتيشا محكما، تبين أنهما محملتان بكمية معتبرة من الدجاج المذبوح قدر وزنها بـ قنطارين و92 كغ. 12 كغ من الأحشاء.

بالإضافة إلى رفع الجنح التالية ضد المخالفين الذبح الغير شرعي وحيازة مواد غدائية فاسدة قصد مكسب غير شرعي وعدم إحترام شروط النظافة والحفظو النقل والتبريد .القيمة المالية للمحجوزات:105450.00 دج.

وعلى إثر ذلك تم فتح ملف قضائي ضد المعني مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة، الصحة العمومية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة بزمورة مع تحرير محضر إتلاف.