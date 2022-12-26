غليزان ..حجز 50 قنطار من الأسمدة الفلاحية دون فوترة ببلدية بن داود

حجز افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن داود، 50 قنطار من الأسمدة الفلاحية دون فوترة على متن شاحنة قادمة من ولاية تيارت باتجاه بلدية بن داوج.

وجاءت هذه العملية اثر قيام افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن داود أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 99 الرابط بين بلديتي بن داود ووادي الأبطال.

أين قاموا بتوقيف شاحنة قادمة من ولاية تيارت باتجاه بلدية بن داود.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، عثر على متنها 50 قنطار من مادة الأسمدة فلاحية، دون إمتلاك صاحبها للوثائق الثبوتية.

مع رفع مخالفات عدم الفوترة ومخالفة المراسيم والقرارات المتخذة من طرف السلطة الإدارية.

وتقدر القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ: 460.000.00 دج، والمحجوزات سيتم تسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان.