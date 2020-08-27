غليزان.. الأمن يطيح بخمسيني يمارس طقوس الشعوذة داخل محل للألبسة المستعملة

أخبار الجزائر
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غليزان.. الأمن يطيح بخمسيني يمارس طقوس الشعوذة داخل محل للألبسة المستعملة
بقلم حمزة زروقي

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية غليزان من وضع حد لشخص في عقده الخامس من العمر يمتهن ممارسة السحر والشعوذة.

وبعد معلومات مفادها وجود شخص يقوم بممارسة الشعوذة عن طريق النصب والإحتيال على المواطنين داخل محله لبيع الألبسة ليتم بعدها ترصد المشتبه فيه أين تم توقيفه مع امرأتين داخل محله.

وبعد تفتيش المحل عثر على مجموعة من القصاصات بها كتابات طلاسم و مصحف شريف مدنس ومجموعة من الأعشاب تستعمل في الشعوذة و عدد من القارورات بها سوائل تستخدم في الشعوذة.

من جهتها قامت مصالح الأمن بإنجاز ملف قضائي أمام العدالة ضد الموقوف.


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