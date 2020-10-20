غوارديولا:”إصابة محرز بكورونا من أسباب البداية الصعبة هذا الموسم”

‏أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” أن اصابة رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا آثر على السيتي في بداية هذا الموسم.

التقني الإسباني قال اليوم الثلاثاء خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة السيتي ضد بورتو:”المشكلة هذا الموسم كانت في عدم الاستعداد الجيد في البداية”.

وأضاف:”تعرض أربع أو خمس لاعبين للإصابة بفيروس كورونا ما آثر علينا في بداية الموسم فضلا عن الإصابات الأخرى”.

يذكر أن قائد المنتخب الوطني أصيب بكورونا قبل انطلاق الموسم في انجلترا ولم يعد للتدريبات سوى 4 أيام قبل أول مباراة ضد ولفرهامبتون.