“غوارديولا”يؤكد حاجته لمحرز للتتويج بالرباعية التاريخية !!

أكد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” حاجته لكل اللاعبين في اللقاءات المتبقية من الموسم لتحقيق التتويجات من بينهم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وقال “بيب” اليوم في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة “بيرتون” في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:”في ظل المنافسة في أربع بطولات فإن الجميع يشارك، نحن نلعب مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، نحتاج للجميع”.

وأضاف التقني الكاتلوني:”لا نحتاج للاعبين الذي لا يرغبون في البقاء هنا، إذا كانوا غير سعداء، إذا كنت تريد البقاء هنا فهذا لأنها رغبتك”.

وبهذا سيكون نجم الخضر أمام فرص كثيرة في المستقبل لنيل ثقة “بيب” والحصول على مكانة أساسية دائمة في تشكيلة “السيتيزن”.