غوارديولا: “عليك أن تقاتل من أجل العودة إلى التشكيلة الأساسية”

طالب المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، من لاعبه الجزائري رياض محرز بالتركيز على عمله، وعدم تقديم الشكاوي.

ويعاني رياض محرز من التهميش في فريق مانشستر سيتي، منذ بداية عام 2019، حيث شاركم في 24 دقيقة فقط خلال 7 مباريات خاضها السيتي في منافسة البريمرليغ.

وقال غوارديولا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة نيوبورت كاونتي في إطار الدور الـ16 من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي:

“ليس لدي أي شكوك حول إمكانات محرز، لكن عليه الإستمرار في العمل، وعدم تقديم الشكوى أكثر من اللازم، والمضي قدما، والقتال أكثر فأكثر من أجل العودة إلى التشكيلة الأساسية، لأن فرصته قادمة”.