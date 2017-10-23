غوارديولا مُنبهر بغولام و يصرّ على خطفه في الميركاتو

أصبح الدولي الجزائري، فوزي غولام، المطلوب الأول لدى “مانشستر سيتي” قبل شهرين فقط عن افتتاح الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت قناة “تيلي كابري” الإيطالية، بأنّ الإسباني “بيب غوارديولا”، إقتنع بأن مدافع نابولي سيكون البديل المُناسب للفرنسي المُصاب، “بينجامين ميندي”.

وكان المدرب الأسبق للبارصا، قد أبدى إعجابه بمُستوى الظهير الأيسر عند المواجهة بين “السيتيزنس” و”البيرتينوبي” الأسبوع المُنصرم في رابطة الأبطال.

وحسب نفس المصدر، فإنّ خريج مدرسة سانت إيتيان سيتلقى مُقترحا “لايرفض” بـ5 ملايين أورو كراتب سنوي.

يذكر بأنّ مدافع المنتخب الوطني، سيكون حُرا نهاية الموسم الجاري، كون مُفاوضات تجديد عقده مع “نابولي” مُتوقفة لحد الساعة.