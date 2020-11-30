غوارديولا يُشدد لهجته ويُوجّه رسالة لـ “محرز” !

شدد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” من لهجته ووجه رسالة لكل لاعبي الفريق بما فيهم “رياض محرز”.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “مخطئ من يظن أن البعض يستبعد أو يبقى على دكة البدلاء بسبب سياسية المداورة”.

وأضاف: “من يستحق اللعب فهو يلعب دائما طبعا نفكر في بعض الأحيان في إراحة بعض اللاعبين لكن في الوقت الحالي لا”.

وتابع: “على كل اللاعبين أن يدركوا، أن مستواهم هو الذي يحدد وضعهم في التشكيلة سواء أساسي أو احتياطي أو مبعد نهائيا”.

وختم كلامه: “من يظن أنه سيلعب كأساسي لأنه متواجد هنا منذ 3 أو 4 سنين فهو مخطئ فالجميع لديه نفس الفرصة”.

يذكر أن البعض انتقد “غوارديولا” بسبب عدم اعتماده على “محرز” في مباراة “ليفربول” وإبعاده عن قائمة الفريق.

في نفس الوقت أكد “بيب” في تصريحات صحفية، أن “محرز” لم يكن يقدم أداء مثالي، عكس مباراة “السبت” الماضي أين أبدع على حد قوله.