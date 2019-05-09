غول، بوشوارب، بن يونس، ساحلي، أمام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة الاحد القادم

علمت جريدة النهار من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق العسكري لدى محكمة العسكرية بالبليدة، سيستدعي للمثول للتحقيق في عدة قضايا تتعلق بالفساد الأحد القادم.

ويتعلق الأمر كل من عمار غول وزير الاشغال العمومية الأسبق ورئيس حزب تاج.

بالإضافة الى عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق وعمارة بن يونس وزير التجارة الاسبق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية.

كما أفاد ذات المصدر أن من بين المتهمين بلقاسم ساحلي كاتب الدولة المكلف بالجالية السابق و رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري.

حيث شهدت محكمة العسكرية خلال هذا الاسبوع مثول أمام القضاء العسكري كل من مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة ومحمد مدين رئيس جهاز المخابرات الاسبق.

وبشير طرطاق رئيس جهاز المخابرات السابق الذين تم ايداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة اليوم الثلاثاء الماضي.

قبل أن يتم ايداع يوم الخميس لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية المدنية بالبليدة.