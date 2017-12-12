عبر لاعب نابولي الإيطالي فوزي غولام، مساء اليوم، عن سعادته عقب إجتيازه الكشف الطبي بنجاح، مشيرا لإقتراب عودته للملاعب.

ونشرت إذاعة “ريدازيون نابولي” فيديو للدولي الجزائري قال فيه:”وقعت عقدا لمدة خمس سنوات أخرى، سأبقى هنا لفترة طويلة”.

وأضاف خريج مدرسة سانت إيتيان:”آمل أن نقدم شيئا قيّما لمدينة نابولي لأنها تستحق أشياء كثيرة”.

وعن حالته الصحية صرح:”أنا بخير، لكن لا أستطيع أن أقول بالضبط متى سأعود إلى الميدان”.

موضحا:”هدفي هو أن أعود في أقرب وقت ممكن لمساعدة زملائي للفوز بالسكوديتو”

في الأخير أكد غولام على ثقته في زملائه مشيرا في ذات الوقت إلى أنه سيعود قبل نهاية الموسم لمساعدتهم على تحقيق اللقب.