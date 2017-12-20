مدرب نابولي.. مُستعجل لعودة غولام !!

أكد مُدرب نابولي “ماوريتسيو ساري”، بأنه يأمل إسترجاع الدولي الجزائري، فوزي غولام، سريعا ومُصنفا إياه بمثابة صفقة جديدة في الميركاتو.

وصرح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي” قائلا في هذا الشأن :”أنا مُستعجل لمُشاهدة غولام يتمرن مع بقية عناصر المجموعة”.

ليُضيف :”لم أفكر كثيرا في الميركاتو الشتوي لحد الآن، وفي حالة عودة فوزي وميليك، فإنّ ذلك سيكون إضافة كبيرة لنا”.

يُشار بأن الظهير الأيسر، يخضع حاليا لعلاج مُكثّف، ويستهدف العودة للمُنافسة شهر فيفري القادم، خاصة وأنه يتعافى بشكل سريع جدا.