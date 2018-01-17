غولام: “المدرب يؤكد أن عودتي للتدريبات كانت بطيئة” !

أبدى اللاعب فوزي غولام سعادته الكبيرة بالعمل تحت قيادة المدرب “ساري” الذي دائما ما يمازح غلام خاصة بعد تعرض هذا الأخير للإصابة.

حيث أجمع الكل في إيطاليا أن عودة فوزي للتدريبات وتلقيه الضوء الأخضر كانت بسرعة كبيرة.

وقال غولام في تصريحات لقناة “تيفي لونا”: “ساري قال أني لست من البشر؟ دائما ما يقول لي أنني بطيء للغاية (يضحك)”.

وأضاف: “حتى أول أمس قال لي أن “توماسو” عاد قبلي رغم أنه خضع للعملية الجراحية بعدي”.

وتابع: “من الرائع العمل تحت قيادة ساري”.

من جهة أخرى، أكد غولام أنه تجمع علاقة صداقة قوية مع المدافع “كوليبالي” ويعتبره كأخ وليس كصديق.

فقال: “كوليبالي ليس صديقي بل أخي، لدي 3 أصدقاء مقربين وكوليبالي واحد منهم”.

وأضاف: “سأقف دائما الى جانبه في اي وقت يحتاجني فهو أحد افراد عائلتي الآن”.