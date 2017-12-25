غولام “ماخرجهاش للتوش”..وماجر “taisez vous” أهم ما ميز المنتخب في 2017

في إطار إستعراضنا لكرونولوجيا أحداث المنتخب الوطني قبل أيام قليلة عن توديع سنة 2017 التي كانت مصحوبة بالعديد من الأحداث الكروية.

يعود بنا شريط الذاكرة إلى الإقصاء المر الذي تعرض له المنتخب الوطني من الدور الأول لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2017 التي إحتضنتها الغابون.

والتعادل المخيب الذي حصده الخضر خلال المباراة الأخيرة أمام المنتخب التونسي (2-2) بعد خطأ فادح من مدافع نابولي فوزي غولام الذي أعاد الكرة لحارسه مليك عسلة برأسية من وسط الميدان.

كما شهد عام 2017 نهاية عهدة الرئيس السابق للفاف “محمد روراوة” بعد 08 سنوات من الحكم بمبنى دالي ابراهيم

وعرفت أشغال الجمعية العامة الإنتخابية إنقسام بين مساند ومعارض لرحيل الحاج من بيت الفاف ليطل علينا بعض رئساء الأندية بعبارات (كلنا روراوة) والتي لم يدم مفعولها طويلا بعد فوز المترشح الوحيد خير الدين زطشي بمنصب رئاسة الفاف.

وتواصل مسلسل المهازل في الكرة الجزائرية خلال إجتماعات المكتب الفيدرالي التي شهدت شجارات متعددة بين رئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج.

ومن بين الخرجات التي ميزت عام 2017 هي ضجة إلتحاق رياض محرز بفريق برشلونة خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، إلا أن الخبر كان بمثابة فقاعة إعلامية فقط بعد بقاء إبن مدينة تلمسان في فريق ليستر سيتي.

وكان الناخب الوطني الجديد رابح ماجر صاحب أكبر فضيحة في عام 2017 بعد شجاره على المباشر مع صحفي القناة الإذاعية الأولى معمر جبور خلال مؤتمر صحفي بعد مواجهة منتخب إفريقيا الوسطى الودية، وهو الشجار الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام العالمية.