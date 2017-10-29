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غولام يرفض اليوفي ويعلن وفائه لنابولي

الرياضة
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غولام يرفض اليوفي ويعلن وفائه لنابولي
بقلم كريم.تيغرمت

قرر الدولي الجزائري فوزي غولام، مواصلة مشواره بألوان نادي نابولي الإيطالي، متجاهلا إغراءات مختلف الأندية الإيطالية والأوربية.

وكشفت صحيفة “لاكازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، صباح اليوم، أن غولام، رفض عرض جوفنتوس، ولن يغادر نابولي في الميركاتو الشتوي المقبل.

كما قرر غولام تمديد عقده مع نادي الجنوب الإيطالي، لأربعة مواسم إلى غاية 2022، مع احتمال إضافة موسم خامس.

في مقابل ذلك، قرر نادي نابولي رفع راتب غلام إلى 3 ملايين أورو سنويا، بالإضافة إلى الحوافز

وجاء قرار مدافع الخضر، بمواصلة مشواره مع ناديه نابولي، رغبة منه في نيل لقب البطولة هذا الموسم بألوان هذا الأخير.

غلام

غلام

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