“غولام” يُخاطر بمستقبله الكروي ويرفض الإنصياع للتعليمات

رفض النجم الدولي الجزائري ولاعب نادي “نابولي” “فوزي غولام” الإنصياع لتعليمات الطاقم الطبي المُكلف بإتباع تطورات إصابته على مستوى الركبة.

حيث كشف موقع “gonfialarete” الإيطالي أن الأطباء المشرفين على علاج الظهير الأيسر الجزائري مددوا فترة إعادة التأهيل ل3 أشهر أخرى.

مع إضافة سلك جديد على مستوى الركبة اليمنى الذي أجرى عليها عمليتين جراحيتين لكن نجم البارتينوباي رفض ذلك جملة وتفصيلا.

وكان فوزي غولام قد زار مصحة “فيلا ستيوارت” الخاصة بنادي نابولي يوم الثلاثاء الماضي لمعرفة تطورات إصابته ومدى شفائه منها.