غويري: “متشوق لبدأ مغامرتي مع الخضر والمساهمة في حصد الألقاب”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى الوافد الجديد للمنتخب الوطني، أمين غويري، سعادته لالتحاقه بالخضر، مؤكدا عزمه على مساعدة زملائه بهدف حصد الألقاب.
وصرح غويري، للموقع الرسمي للفاف: “أنا سعيد، وفخور بتواجدي هنا، وجد متشوق لمباشرة مغامرتي مع المنتخب الوطني”.
كما أضاف: “حظيت باستقبال جد رائع من اللاعبين ومختلف الأطقم، وأشعر بأنني هنا منذ مدة، لا أشعر بأي ضغط، سألعب مثل المعتاد، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد”.
وأدرف: “هدفي هو الارتقاء مع المنتخب الوطني، من خلال تقديم المساعدة اللازمة من أجل حصد الألقاب، وجاهز لشغل أي منصب هجومي، وفق طلب المدرب”
وتابع أمين غويري: “أدرك أن الجمهور الجزائري يحب كثيرا المنتخب، ويتابع لاعبيه، وأنا متشوق لجعلهم فخورين”.
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