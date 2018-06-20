غيابات بالجملة في أول أيام “الباك” وحالات الغش قليلة

شهد اليوم الأول من إمتحان شهادة الباكالوريا غيابات بالجملة في صفوف المترشحين، الأحرار منهم والنظاميون.

كما سجلت حالات من الغش بالعديد من المراكز، ما جعل المراقبين على مستوى المراكز يتخذون تدابير تأديبية ضدهم.

حيث سجلت ولاية سكيكدة نسبة الغيابات 15.10 بالمائة، اين احصت مديرية التربية حضور 25.24 بالمائة من الأحرار و78 بالمائة نظاميين.

وتم اليوم إقصاء 4 مترشحين بسكيكدة، بسبب الغش، وحسب ما توفر من معلومات فإن 2 منهم أحرار بمركز عاصمة الولاية.

تم ضبطهما متلبسين وهما يغشان باستعمال الهاتف النقال، والاثنين الآخرين نظاميين من مركز دائرة القل استعملا القصاصات الورقية.

أما بولاية باتنة فسجلت غياب قرابة 4000 مترشح حر و180 مترشح نظامي خلال الساعة الأولى من أصل أكثر من 29700 مترشح في الباك

وفي ولاية قسنطينة عدد المترشحين 26163 يتوزعون على 63 مركز إجراء.

عدد الغيابات في الفترة الصباحية 2412 كلهم أحرار علما أن عدد المترشحين الأحرار 9 آلاف مترشح.

اما ولاية تيزي وزو فسجلت 6 حالات تأخر و84 حالة غياب في صفوف النظاميين في أول يوم.

حيث احصت الولاية 19019 مسجل عبر 70مركزا موزعا علي 67 بلدية.

إجمالي الغيابات 2039 حالة، 84 مترشح في صفوف النظاميون بنسبة 0.65 بالمائة، والاحرار 1955 غياب بنسبة 32.03 بالمائة.

فيما سجلت 8 حالات اقصاء بسبب التأخر، من بينهم 6 احرار، و لم تسجل أي حالة غش.

وفي ولاية ادار، العدد الاجمالي للمترشحين 9214 من بينهم 5371مترشخ نظامي و3843مترشخ حر.

سجلت مصالح التربية خلال اليوم الاول 838 حالة غياب من بينها 813 مترشح حر و25 مترشح نظامي.

فيما لم تسجل حالات تأخر ولا غش خلال اليوم الاول.

وبولاية المدية احصت مديرية التربية 8231 مترشح، سجلت غياب 101 مترشح نظامي.

وغياب 1335 مترشح من اصل 5368 مترشح حر.

أما بولاية غليزان فسجلت 829 غائب من اصل 11155 مترشح، 720 غائب نظامي، و 109 حر.

بأجمالي 7.43 بالمائة نسبة الغيابات ،19.79 بالمائة احرار و1.45 بالمائة نظاميين.

اما ولاية تلمسان فأحصت عدد المترشحين النظاميين 11566 سجلت 145 حالة غياب نسبة 1.25 بالمائة، و6633 حر سجلت 1922 غائب.

المجموع الكامل 18199، الغيابات 2067 بنسبة 11.36 بالمائة.

وبولاية بجاية سجلت عدد المسجلين للبكالوريا 17734، حضر منهم 15993 طالب وغاب طالب 1741 .

حيث سجلت مصالح مديرية التربية نسبة 9.82 بالمائة غيابات، عدد الاحرار 1574 غائب، و167 غائب نظامي.

وبولاية الطارف احصت عدد المسجلين 7420 بينهم 2454 احرار غاب منهم 665 طالب، نسبة الغياب 8.96 بالمائة.

سجلت تأخير واحد من النظاميين و طالبين من الاحرار، ولم تسجل أي حالة غش.

وبولاية بسكرة بلغ عدد المسجلين 18471 مترشح، متمدرسون 10833 مترشح منهم 147 غائب، بنسبة 1.36 من المائة.

أما في الاحرار 7638 مترشح حر ، عدد الغائبين 2155 غائب، بنسبة 28. 29 من المائة.

وبولاية عين تموشنت سجلت 6107 مسجل، 1955 حر و4152 نظامي ،2746 ذكور و3361 اناث لم تسجل أي اقصاء ولا أي حالة غش.

اما فيما يخص التأخيرات فسجلت حالات عديدة لدى الاحرار حسب خلية الاتصال لمديرية التربية.

وبولاية ميلة أحصت مجموع المسجلين 16436 مترشح، سجلت غياب 1500 مترشح حر، و 110 نظامي.

و تم تسجيل 3 حالات غش ،حالتين بإستعمال البلوثوث وحالة بأتسعمال القصاصات الورقية.

وبولاية برج بوعريريج احصت 12580 مترشحا منهم 7852 مترشحا نظامي و4728 مترشحا حرا، موزعين عبر 41 مركز يؤطرهم 3771 مؤطر.

سجلت غياب 1301 مترشح في اليوم الاول منهم 1200 أحرار و 101 متمدرسين .

مع تسجيل 113 مترشح متأخر بين 8:00 و8:30 سمح لهم بإجراء الامتحان ومترشحة واحدة من الأحرار تم إقصاؤها.

وبولاية سعيدة عدد المسجلين 8341 طالب موزعين على 36 مركز، حضر 7401 طالب وغاب 1003 طالب، 942 منهم احرار و61 نظامي.

وبولاية بشار أحصت 6521 مترشح منهم 3093 ذكور و3428 إناث، منهم 80 مترشح من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل.

بالإضافة إلى 42 مترشح من جنسية أجنبية، 2 ذوي إعاقة بصرية و1 معوق حركيا .

اما بولاية الوادي احصت 78 مركز به 18887 مترشح، حضر 16568 و غاب 2319، بنسبة 12.28 بالمائة.

المترشحون النظاميون 10738 الحاضرون 10596 والغائبون 142 نسبة الغياب 1.32 بالمائة.

اما المترشحين الاحرار 8149 مترشح، الحاضرون 5972 و الغائبون 2177 نسبة الغياب 26.71 بالمائة .

أما بولاية تبسة فأحصت 17830 مترشح ب63 مركز امتحان ، يؤطرهم 544 مؤطر، 9031 نظامي و 8799 أحرار.

وبعنابة احصت 14009 مترشح موزعين على 52 مركز، سجلت 87غائب عند النظاميين بنسبة 1 بالمائة، و1500 حر بنسبة 25 بالمائة.

وبولاية سطيف احصت 24655 مسجل عبر 82 مراكز امتحان، سجلت 0.71 بالمائة غياب، 27.88 احرار بسبب التأخير.

وبولاية البيض تم تسجيل 51 غائب نظامي بنسبة 1.00 بالمائة و444 غائب حر بنسبة 2.18 بالمائة.

وبولاية البويرة احصت 14863 مترشح1553 حر، غاب منهم 1672، من بينهم 119 حر.

وبولاية مستغانم احصت 10841 مسجل في37 مركز امتحان، سجلت غياب 137 متمدرس و689 احرار أي بمجموع 826 غياب.

وبولاية قالمة احصت عدد المترشحين 9972 مترشح وعدد المراكز 37 مركزاو عدد المؤطرين 2813.

1025 مترشح غائب بنسبة 10.28 بالمائة و عدد المترشحين المتأخرين و تم السماح لهم باجتياز الامتحان 97 مترشح متأخر.

اما ولاية أم البواقي فأحصت 14000 مترشح ،5063 احرار و8943 نظامي عدد المراكز 50 مركز 19 منها للأحرار و1 للمساجين.

و بولاية وهران سجلت غياب 2265 مترشحا من بينهم 1054 اناث و1211 ذكور.

من أصل ترشح أزيد من 22 ألف و830 تلميذ موزعين على 71 مركز إجراء واغلب الغيابات كانت لدى المترشحين الأحرار .

اما ولاية النعامة عدد الغيابات وصل 531 غائب منهم 30 نظامي و501 احرار.

وبولاية تندوف أحصت 1067 من بينهم 549 اناث في 4 مراكز،515 نظامي من بينهم 321 اناث و552 احرار من بينهم 228 اناث.

وسجلت مصالح مديرية التربية غياب 131 مترشح 3 منهم نظامين و128 من الأحرار بنسبة 1.28 بالمائة.

أما ولاية الشلف فأحصت عدد المترشحين 16886 مترشح ، 11193 نظاميين و5693 أحرار، بـ 64 مركز إمتحان و نسبة غياب 9.80 بالمائة.