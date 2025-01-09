غيابات مؤثرة في صفوف إتحاد العاصمة قبل مواجهة أورابا يونايتد

سيكون نادي إتحاد العاصمة، محروما من أبرز خمس لاعبين في مواجهة أورابا يونايتد، المرتقبة، يوم الأحد.

وحسب ماكشفته إدارة النادي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن كتيبة المدرب، نبيل معلول، ستكون محرومة من خدمات كل من بلقاسمي، لعمارة وشيتة بسبب الإصابة.

كما سيغيب المدافع، آدم عليلات، ولاعب خط الوسط، سليم بوخنشوش، الأول عن مواجهة أورابا، الأول لظروف عائلية، والثاني توجه إلى مسقط رأسه لزيارة والدته المريضة، شفاها الله.