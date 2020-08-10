غياب وزيرة الثقافة عن جنازة نورية.. والفنانون يرفضون التعليق

فضلت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، البقاء في قصر الثقافة لافتتاح المهرجان الوطني للباس التقليدي، على الحضور لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفنانة نورية قصدرلي.

وقد لقي غياب الوزيرة، استياء كل الفنانين الذين حضروا الى المسرح الوطني اين تمت مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على الفنانة القديرة، على غرار سيد علي بن سالم، وجمال بوناب، وعايدة كشود، والمطربة نرجس، وحسان بن زيراري، وسانتانا وبعض الأسماء الأخرى.

ورفض الحاضرون، التعليق عن غياب الوزيرة لمختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة تخوفا من ردة فعل السيدة الوزيرة التي انتظرها الجميع وتأخرت الجنازة بسببها، وفي الأخير لم تحضر.