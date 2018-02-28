غيفريدي:”ماريو روي أحسن من غولام وهو أفضل ظهير أيسر في الكالتشيو”

أكد “ماريو غيفريدي” وكيل أعمال “ماريو روي” اللاعب البرتغالي لنادي “نابولي” الإيطالي أن موكله أفضل ظهير أيسر في الكالتشيو حاليا.

وقال “ماريو غيفريدي” في تصريحات صحفية ل”أرمسي سبور” اليوم الأربعاء:”أفضل ظهيرين أيسرين في الكالتشيو الإيطالي هما زبائني “ماريو روي” و”بيراغي””.

وأضاف وكيل الأعمال:”كُل شيئ مُمكن في عالم كرة القدم وموكلي إستغل إصابة فوزي غولام الخطيرة ليُثبت علو كعبه وبأنه الأحسن”.

ويُشارك “ماريو روي” بإستمرار في التشكيلة الأساسية لنابولي منذ إصابة غولام الذي كان يُعتبر الرقم واحد في الرواق الأيسر لفريقه.