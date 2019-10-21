عاجل

بالفيديو.. غيلاس يسجل ثلاثية ويقود فيتوريا سيتوبال لفوز عريض

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. غيلاس يسجل ثلاثية ويقود فيتوريا سيتوبال لفوز عريض
بقلم كريم.تيغرمت

قاد الدولي الجزائري نبيل غيلاس، ناديه فيتوريا سيتوبال البرتغالي، لتحقيق فوز عريض، موقعا أول أهدافه بألوان ناديه الجديد.

وشارك نبيل غيلاس، أساسيا لأول مرة، في المباراة التي جمعت فريقه فيتوريا سيتوبال، بنادي ديسبورتيفو أغوياس، لحساب كأس البرتغال.

وتمكن غيلاس، من توقيع ثلاثية كاملة في هذه المباراة، ليقود بذلك فريقه سيتوبال للفوز بهذه المواجهة بنتيجة 5-0.

يذكر أن نبيل غيلاس، انضم لفيتوريا سيتوبال، الصيف المنصرم، وشارك بديلا في مبارتين لحساب البطولة، وأساسيا في مباراة واحدة لحساب كأس البرتغال.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=715729

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com