فؤاد بوعلي: “مباراتنا ضد بارادو لم ترقى لمستوى كبير”

علق مدرب فريق أولمبي الشلف، فؤاد بوعلي، على التعادل السلبي لفريقه أمام الضيف نادي بارادو، برسم الجولة الأولى من البطولة، مؤكدا بأن المباراة لم ترقى لمستوى كبير.

وصرح المدرب بوعلي، عغقب هذا التعادل السلبي: “المباراة لم تشهد مستوى كبير، لعدة أسباب على غرار الحراراة، والرطوبة العالية”.

كما أضاف: “فريقنا نجح في خلق فرص تهديفية خلال أطوار هذا اللقاء، لكن نادي بارادو خلق فرص أكثر منا”.

وتابع مدرب أولمبي الشلف فؤاد بوعلي: “في هذه المباراة الأولى لنا من الموسم الجديد، استخلصنا عدة دروس”.