فادي مدروني.. سوري ضحّى بنفسه لينقذ رضيع جزائري

تداولت مختلف صفحات مواقع “الفايسبوك”، قصة شاب سوري، مقيم بولاية وهران، توفي أثناء إنقاذه رضيع من النيران.

وحسب صفحات الفضاء الأزرق، فإن فادي مدروني شاب سوري من مدينة دمشق، يبلغ من العمر 26 عاماً.

ويعتبر فادي، وحيد أهله، وعامل بسيط مقيم في الجزائر، بالتحديد ولاية وهران، يسكن في غرفة متواضعة بحي شعبي.

وتعود قصة وفاته، إلى انفجار قارورة غاز بمنزل أحد جيرانه، حيث اشتعل البيت وهرب كل من في البيت.

وعند سماع الشاب السوري الأصوات، خرج من غرفته ليعرف أن في داخل البيت المشتعل يوجد طفل عمره سنتين.

وبدون أي تردد –تضيف الصفحات-، دخل فادي وسط الحريق والدخان الكثيف، ليُخرِج الطفل.

ويعاني الشاب فادي من مرض الربو، حيث تعرض لأزمة حادة في التنفس، الأمر الذي أدى إلى وفاته قبل أن يصل للمستشفى.