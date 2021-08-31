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الرياضة

فارس يغادر لازيو بإتجاه هذا الفريق الجديد

بقلم يونس رزيق
فارس يغادر لازيو بإتجاه هذا الفريق الجديد
اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس
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إنتقل اللاعب الدولي الجزائري “محمد فارس” إلى صفوف نادي جنوى الإيطالي، على سبيل الإعارة من نادي لازيو الذي إنضم إلى صفوفه الصيف الماض

وواجه اللاعب محمد فارس صعوبة كبيرة في التأقلم مع نادي لازيو الإيطالي بعدما شارك في 12 مباراة فقط كأساسي الموسم الماضي

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