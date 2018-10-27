فاطمة بلحاج: “صالح أوغروت لم يدلي بأي تصريح بخصوص كمال بوعكاز”

كشفت زوجة الممثل الفكاهي المعروف “صالح أوغروت”، المعروف باسم “صويلح” أن أطرافا تعمل على تشويه صورة زوجها وذلك بنشر أكاذيب وإشاعات.

وفاطمة بلحاج زوجة الفنان القدير، أكدت في تصريح خصت به قناة “النهار” أنه تم “الإعتداء” الصفحة الرسمية للمثل الجزائري ونشر صورة له رفقة كمال بوعكاز الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت في قضية الإبتزاز، والتورط مع شبكة المدعو امير ديزاد.

وأضافت ذات المتحدثة، أن كل ما نشر على صفحته بخصوص كمال بوعكاز لا يمت بأي صلة مع “صويلح”.

وقالت في ذات التصريح: “هناك أكثر من 100 صفحة باسم صالح، ولكن حاليا الوضع الذي نحن فيه الآن هو مشكل قضائي ويجب أن يأخذ القضاء مجراه”.