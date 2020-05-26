فالنسيا وميلام يتنافسان على خدمات هذا اللاعب الجزائري

دخل اللاعب الجزائري الشاب في صفوف نادي سانت إتيان الفرنسي “بلال بن خاديم” إهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت إذاعة “أر أم سي” الفرنسية أن اللاعب الجزائري يتواجد محل أطماع نادي ميلان الإيطالي وفالنسيا الإسباني.

وأكد المصدر ذاته، أن نادي فالنسيا كذلك طلب معلومات لضمّ بلال بن خاديم، إذ تحدّث مسؤولوه مع محيط اللاعب، وهو نفس الحال مع نادي نيس الذي يعتبر أحد أكثر الأندية الفرنسية استثماراً في اللاعبين الشباب، مثلما يحدث مع الثنائي الجزائري يوسف عطال وهشام بوداوي.