فتاة تقرصن “فايسبوك” خطيبها لمراقبة محادثاته مع الجنس اللطيف!

تورطت فتاة في العقد الثاني من العمر تنحدر من منطقة بن عكنون في قرصنة حساب “الفايسبوك” الخاص بخطيبها بنية التجسس على محادثاته مع الجنس اللطيف ومراقبتها، بسبب غيرتها الشديدة عليه، لتجد نفسها متابعة من قبل نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بجرم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

المتهمة وبمثولها للمحاكمة وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر، فندت الجرم المنسوب إليها، وأكدت أن خطيبها هو من منحها كلمة السرّ للدخول إلى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، قصد كسب ثقتها، خاصة أنها راودتها شكوك في الآونة الأخيرة عن خيانته لها، وبعد فسخ العلاقة التي بينهما قرر الانتقام منها وتلفيق القضية الحالية، بحجة أنها غيرت الرقم السري وتصرفت في حسابه.

وأمام تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمة.

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