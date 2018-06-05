«فتاة» تقود عصابة لصوص مقنّعين للسطو على منزل تاجر في برج الكيفان

استعملوا سيوفا ومفاتيح مستنسخة وهددوا أصحاب المنزل بالقتل ثم كبلوا ابنهم بعد طعنه بخنجر

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ملف عصابة تتكون من 5 أشخاص تقودها فتاة تبلغ من العمر 35 سنة، متحصلة على شهادة في الحقوق، تم توجيه لهم جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة بتوافر ظرف العنف واستعمال مفاتيح مصطنعة واستعمال مركبة ذات محرك، وذلك على خلفية تخطيط المتهمين للسطو في فيلا مملوكة لتاجر بحي قايدي ببرج الكيفان، وذلك عن طريق استعمال أقنعة صوفية وتكبيل أصحابها والتهديد بالأسلحة وسرقة مجموعة من المجوهرات والأغراض الثمينة.

ملابسات القضية تعود لتاريخ سبق، ليلة 24 مارس 2016، حين خطط المتهمون الخمسة، وهم أبناء الحي واحد وبتدبير من الفتاة المدعوة «أ.س» التي تقدمت من المتهم «ج.ز» الذي يعمل على مستوى وكالة إشهارية بالحميز، أخبرته بوجود فيلا مملوكة لأحد أقاربها كانت تقيم لديهم منذ مدة تخص تاجر ميسور الحال ويملك أموال طائلة، وهي تملك مفاتيح المنزل التي قامت باستنساخها حينها، وعرضت عليه فكرة سرقة المنزل عن طريق طلب مساعدة من أصدقائه.

وعليه تم التنقل إلى حي المعدومين للقاء المتهم «ب.أ»، أين عرض نفس الفكرة عليه، وتنقل معه للقاء شخص متهم «م.ن» بأولاد فايت، وتم الاتصال بعدها بالمتهم الخامس وتم الاتفاق معه أيضا على السرقة، وعليه تم رسم خطة للسطو عليها بعدما حددت لهم موعد السرقة المصادف لتاريخ غياب الضحايا وسفرهم إلى مدينة سطيف لحضور زفاف أحد الأقارب، غير أن المتهمة أعادت الاتصال بشركائها بعد علمهم أن الضحايا أبقوا بالمنزل امرأة رفقة عجوز وطفلين.

وعليه تم تغيير الخطة بتحضير أقنعة صوفية وقفازات وأشرطة لاصقة لتكبيل الضحايا، ومحلول سائل الأسيد وأسلحة بيضاء من سكاكين وسيوف وأشرطة بلاستيكية ومحفظتين لإخفاء المسروقات، وأبلغتهم أنها ستقوم بتمويه الجميع بسفرها إلى مدينة عنابة لإبعاد الشبهات عنها بعد العملية، وقامت يوم الوقائع بإيصالهم على متن سيارتها من نوع «I10» وغادرت، حيث نزل ثلاثة منهم من أجل التسلل إلى المنزل باستعمال المفاتيح المصطنعة.

فيما بقي المتهم الرابع يحرس خارجا، حيث دخلوا المنزل وهم يحملون سكاكين، أين وجدوا بالمنزل عجوزا وفتاة وطفلين، قاموا بتهديدهم بالقتل في حالة إحداث أي ضجة، واتجهوا مباشرة إلى غرفة النوم وباشروا التفتيش، أين عثروا على صندوق مجوهرات تم الاستيلاء عليها والاستيلاء على لعبة «بلايستايشن» وأغراض أخرى.

ولدى خروجهم اصطدموا بابن صاحب المنزل، أين انهالوا عليه ضربا بطعنة سكين وقاموا بتكبيله وغلق فمه بالشريط اللاصق ووضعه في مرآب المنزل، والذي تم اكتشاف وجوده من قبل عمه الذي وجده في حالة يرثى لها، أين قام هذا الأخير بالصراخ عن وجود سارقين، ليتدخل بعض الجيران الذين تمكنوا من توقيف المتهم «ج.ع» الذي تم تسليمه مباشرة للشرطة.

جميع المتهمين اعترفوا خلال جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة بتفاصيل الواقعة، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين.