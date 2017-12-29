فتاة ضمن عصابة مختصّة في السرقة بولاية قسنطينة

فكّكت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة جماعة أشرار تتراوح أعمارهم مابين 19 و 27 سنة من بينهم فتاة.

الموقوفون متهمون بتكوين جمعية أشراروالسرقة تحت طائلة العنف المتبوع بالضرب والجرح العمدي بإستعمال السلاح الأبيض والإخفاء .

تعود القضية،بعد شكوى من أحد الضحايا الذي تعرض للضرب بإستعمال السلاح الابيض من قبل شخصين،بالمدينة الجديدة علي منجلي.

أين تعرض الضحية الى جروح بليغة خلال مقاومته،أين قدم شكوى مدعمة بشهادة تثبت العجز .

تم تكثيف التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة،بناءا على المواصفات المقدمة تمنك نفس العناصر من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم.

تم توقيف المشتبه فيه الأول بعد خطية عملية محكمة،على المستوى الوحدة الجوارية رقم07 وتحويله الى مقر الوحدة الرئيسية.

مكن التحقيق المعمق مع الموقوف من الوصول الى هوية شريكه الذي تم توقيفه هو الآخر،واسترجاع الهاتف النقال محل السرقة.

بعد الإنتهاء من التحقيقات انجز ملف قضائي في حق سالفي الذكر وتم تقديمهم الى الجهات القضائية المختصة.