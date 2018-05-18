تمكنت مصالح الدرك الوطني من فتح الطريق رقم 05 في شق اعراعير في وجه مستعملي الطريق ولاية سطيف .

حيث شهدت اليوم امطار غزيرة تيببت في سيول جارفة وشلل عدة طرقات بالولاية