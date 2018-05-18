حيث شهدت اليوم امطار غزيرة تيببت في سيول جارفة وشلل عدة طرقات بالولاية
تتواجد بقلب شوارع العاصمة شقق وفيلات مهجورة منذ عشرات السنين، ولم يستطع أحد إستطانها منذ ان هجرها سكانها.
كما تداولت عنهم قصص وروايات غريبة وقعت بداخلها،…
أصيب شخص في حادث مرور وقع اليوم الخميس على مستوى الوطني رقم 82 طريق العوينات بالونزة في تبسة .
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على…
تمكنت مصالح الدرك الوطني من فتح الطريق رقم 05 في شق اعراعير في وجه مستعملي الطريق ولاية سطيف .
حيث شهدت اليوم امطار غزيرة تيببت في…
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