فتح موقع “عدل” لسحب شهادات التخصيص ودفع الشطر الثالث بعد ساعات

سيتم فتح الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” مساء اليوم الخميس، لتمكين المكتتبين في برنامج “عدل 2” من سحب شهادات التخصيص.

وقال وزير السكن والعمران كمال بلجود في تصريح على هامش توزيع حصة من السكنات بزرالدة، إن فتح الموقع سيتيح أيضا للمكتتبين دفع الشطر الثالث من المستحقات.

وفي موضوع آخر، قال مصدر مسؤول بوزارة السكن، إنه سيجري إعادة بعث الأشغال بموقع لبناء سكنات “أل بي بي” سمروني 1.

وأوضح المصدر، أن الأشغال توقفت في وقت سابق بهذا الموقع بسبب تخلف الشركة المنجزة عن التزاماتها، وهو ما نجم عنه فسخ العقد معها.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم إبرام عقد جديد مع شركة إنجاز صينية على أن تنطلق الأشغال مرة ثانية عن قريب.