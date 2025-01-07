فتح رأس مال بنك التنمية المحلية يوم 20 جانفي 2025

كشف المدير العام لبنك بنك التنمية المحلية BDL، لالماس يوسف، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، أن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية سيكون يوم 20 جانفي 2025.

وبخصوص البنوك المساهمة في العملية هي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك سوسيتي جنيرال.

من جهته، أوضح المدير العام للجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة، أن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية. سيرفع قيمة السوق المحلية إلى 700 مليار دينار وهو مؤشر ناجح، حسب ما أكده ذات المتحدث.

وأشار أن فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، سابقا ساهم في رفع قيمة السوق المحلية بـ 520 مليار دينار.

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