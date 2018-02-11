أعادت مديرية الأشغال العمومية لولاية البيض، اليوم الاحد، فتح جميع محاورالطرقات التي تسببت الثلوج المتهاطلة ليلة أمس السبت في غلقها.

وأوضحت ذات المديرية،أنه تم تسجيل ليلة أمس، تدخلين بالجرّافات وكاسحات الثلوج بكل من الطريق الوطني رقم111 الرابط بين البيض وتيارت.

وأيضا، صبيحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 6أ الرابط بين البيض ومدينة بوقطب خاصة في شقه المحاذي لعاصمة الولاية.

حيت قامت بإزاحة الثلوج التي صعبت لساعات حركة السير، إعادة الطرقات إلى طبيعتها عبر مختلف طرقات الولاية.

كما قامت مصالح الدرك بخرجات ميدانية عبرمختلف طرقات الولاية لتقديم يد العون لأصحاب المركبات وتقديم نصائح مرورية تماشيا والتقلبات الجوية.