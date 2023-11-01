فتح وعاء عقاري جديد  للمستثمرين في الزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية

أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم، عن فتح وعاء عقاري جديد موجه الى كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية .

وجاء في بيان الوزارة أن “وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحرواية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تعلم كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية عن فتح وعاء عقاري جديد”.

كما تم تحديد وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر بـ 999ر163 هكتار لـ 30 محيط موجه للمستثمرين عبر 10 ولايات،

ودعت الوزارة كل الراغبين في الاستثمار الفلاحي للشروع في التحضير للملفات تحسبا لإطلاق الإشعار عن المحفظة العقارية الجديدة.

وهذا ابتداء من اليوم الأربعاء من خلال تصفح موقع ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحرواية www.odas.madr.gov.dz موقع الديوان الوطني للاراضي الفلاحية www.onta.dz.