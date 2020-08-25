فتح 17 مسجدا إضافيا للمصلين عبر إقليم ولاية الجزائر

أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء عن على قائمة إضافية تضم 17 مسجدا موزع عبر 7 مقاطعات إدارية موزعة عبر إقليم الولاية.

ووفق بيان لذات المصالح القرار جاء بناءا على طلب بعض سكان الأحياء وبالنظر للكثافة السكانية بها، وبعد المسافة عن المساجد المعنية بالفتح.

وأضاف البيان أن عدد المساجد المعنية بالفتح حسب المقاطعات الإدارية كمايلي:

المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس: 6 مساجد

المقاطعة الإدارية الشراقة: 3مساجد

المقاطعة الإدارية لبراقي: 2 مساجد

المقاطعة الإدارية للدرارية: 1 مساجد

المقاطعة الإدارية حسين داي: 2 مساجد

المقاطعة الإدارية الحراش: 2 مساجد

المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد: 1 مساجد

وللتذكير فقد تم وضع إجراءات صارمة وجب على المصلين التقيد بها وهي:

منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، ووضع محلول مطهر في متناول الـمصلين، مع الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.

إرتداء الكمامة الواقية إجباري.

حمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية، مع فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل.

تنظيم الدخول على نحو يسمح بإحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين.

النساء والأطفال تحت 15 سنة والمصابون بأمراض مزمنة ممنوعون من الصلاة في المساجد.

الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة، بالإضافة إلى أماكن الوضوء.