فتح التسجيلات بالبلديات لاقتناء الأضاحي المستوردة والأولوية لهذه الفئة

فتحت البلديات أبواب التسجيلات أمام المواطنين لاقتناء الأضاحي المستوردة تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.

وصدرت التعليمات لمصالح البلديات للشروع في تسجيل عموم المواطنين، علماً أن عمليات التسجيل لاقتناء الأضاحي تتم لدى مكاتب الفلاحة بالبلديات.

وأكدت التعليمات أن الأولوية في التسجيل تمنح للفئات المعوزة وأصحاب الدخل المحدود.

وعرف ميناء الجزائر مساء اليوم الاثنين رسُوّ الباخرة الثانية JERSEY، محمّلة بـ12 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا، من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.

ووصلت، ليلة السبت إلى الأحد، قد وصلت أوّل باخرة APUS بميناء الجزائر العاصمة محمّلة بـ15 ألف رأس غنم.

وسيتواصل توافد البواخر المحمّلة بالأضاحي المستوردة من رومانيا على موانئ العاصمة، وسكيكدة وجيجل وعنابة ووهران طيلة أيام الأسبوعين الجاري والمقبل.

كما أنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون وصول البواخر المحملة بالأضاحي المستوردة من إسبانيا إلى الموانئ الجزائرية.

وقد حدد سعر الاضاحي المستوردة بـ 40 ألف دينار خلال إجتماع مجلس الوزراء أمس.