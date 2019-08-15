فتــح التسجيـــلات الجامعيـــة لحاملـــي البـــاك مجـــددا فـــي سبتمبــر القـــادم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أنه سيتم فتح عملية التسجيل الإلكتروني مجددا، شهر سبتمبر القادم.

لفائدة 10 آلاف طالب متحصل على شهادة البكالوريا 2019، الذين تخلفوا عن التسجيلات الجامعية للموسم الجامعي 2019ـ2020 خلال شهر جويلية.

للسماح لهم بالتسجيل والالتحاق بالمقاعد الجامعية.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، الطيب بوزيد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أمس.

ردا على انشغالات الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا والذين لم يتمكنوا من التسجيل الأولي بالجامعات لموسم 2019ـ2020.

أن موقع التسجيل الجامعي سيفتح خلال شهر سبتمبر القادم، كفرصة لهذه الفئة.

من الذين ضيعوا فرصة التسجيل التي برمجت في شهر جويلية المنصرم.

خصوصا وأن عدد الطلبة الذين لم يقوموا بالتسجيل الأولي يزيد عن 10 آلاف طالب من أصل 271 ألف طالب.

في وقت توقع الوزير بوزيد أن يصل العدد الإجمالي للطلبة مع مطلع الدخول الجامعي 2019-2020.

إلى نحو مليون و740 ألف طالب في كل الأطوار.

وسيتم توزيعهم على 50 جامعة بما فيها جامعة التكوين المتواصل و13 مركزا جامعيا

و32 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى وتخضع للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي.

كما أكد وزير التعليم العالي بوزيد، أنه يسمح للطلبة حاملي شهادة البكالوريا في السنوات الماضية.

والمستوفين للشروط المحددة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي من المقرر فتحه خلال شهر سبتمبر.

قصد الالتحاق بالجامعة ومواصلة مسارهم بالدراسات العليا، على أن يكون الطالب المتحصل على شهادة البكالوريا.

وقد قام بإجراء التسجيل الأولي سابقا،أو قام بالتسجيل في إحدى جامعات الوطن خلال السنة التي تحصل فيها على شهادة البكالوريا.

مشيرا إلى شهادة البكالوريا للسنوات الماضية صالحة للالتحاق بمقاعد الدراسة.

وأفاد الوزير بوزيد، حول تخصص الإدارة العامة، بأن هذا التخصص تم تجميده في السنة الأولى من الدخول الجامعي 2019ـ2020.

كما أكد بخصوص الدفعات السابقة، أنه سيتم تسوية وضعيتهم من خلال استصدار قرار وزاري يسوي وضعية هذه الدفعات.

وقال بوزيد، إنه يمكن لخريجي المدرسة العليا للأساتذة الذين درسوا 5 سنوات بعد البكالوريا، مواصلة دراستهم ماستر 2 في الجامعة.

وحتى الحصول على الدكتوراه، وذلك بشرط حصولهم على الموافقة المبدئية من وزارة التربية الوطنية.

كون هذه الفئة لها ارتباط بعقد عمل مع وزارة التربية.