“محرز” يتلاعب بالبياسجي ويُقرب السيتي من نهائي دوري الأبطال

قرب النجم الدولي الجزائري و”فخر العرب” رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي من نهائي مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

الساحر الجزائري قاد السيتي للفوز على مُضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدفين لهدف سهرة اليوم الأربعاء.

قائد الخضر أضاف الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة ال71 بمُخالفة رائعة بعد أن كان التعادل الإيجابي بهدف لهدف يحسم المواجهة.

تقدم البياسجي بهدف ماركينيوس في الدقيقة ال15 قبل أن يُعدل كيفين دي بروين للسيتيزنس في الدقيقة ال64.

اللقاء الذي جرى بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس يدخل لحساب ذهاب الدور نصف النهائي وشهد مُشاركة محرز طيلة أطواره.