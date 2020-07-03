فدرالية الموالين:”سنستغل الاسطبلات والطرقات لبيع 8 ملايين رأس غنم”

قررت الفدرالية الوطنية للموالين اللجوء إلى استغلال الإسطبلات والطرقات لتسويق ثروتها الحيوانية تحسبا لعيد الأضحى المبارك بعد إقرار السلطات غلق أسواق الماشية بسبب كورونا فايروس كوفيد 19.

وقال بلقاسم مزروع نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموالين اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، بأن عدد رؤوس الأغنام المتوفرة لدى الموالين قد ارتفع بملوني رأس بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى غلق الفنادق والإقامات الجامعية والتوقف عن تنظيم الأعراس.

ليصبح بذلك ثماني ملايين رأس جاهزة للذبح بعدما كان العدد الإجمالي لا يزيد عن ستة ملايين خلال السنوات الماضية، وسط تخوف من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين كون العديد منهم قد فقدوا وظائفهم خلال الثلاثة أشهر الماضية من عمر كورونا.

وأمام هذا الوضع، توقع بلقاسم مزروع، تسجيل انخفاض في أسعار رؤوس الأغنام لتتراوح ما بين ثلاثة وخمسة ملايين للكبش الواحد، وأشار إلى أن الحل الوحيد اليوم أمام فئة الموالين بات الاستعانة بالإسطبلات والطرقات لتسويق الثروة خاصة بالمدن الساحلية التي تفتقد لأسواق أسبوعية.

وعرج المتحدث في حديثه إلى وجود نية لدى الفدرالية من أجل مراسلة الوزير الحالي لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية للأخذ بمخطط العمل الذي اعتمده سابقه في القطاع يوم التاسع من شهر جوان المنقضي، أين اتفق الجميع على تخصيص نقاط بيع يحترم فيها التدابير الوقائية من الإصابة بكورونا فايروس، من بينها ستة عشر نقطة على مستوى الجزائر العاصمة.