فرار 180 سجينا بعد الهجوم على سجن في نيجيريا

أعلن وزير ومسؤول في إدارة السجون، أنّ ما لا يقل عن 180 سجينا فروا من سجن في مدينة مينا النيجيرية بعد تعرضه لهجوم.

وهاجم مسلحون السجن الخاضع لحراسة أمنية متوسطة في المدينة الواقعة في ولاية النيجر بوسط البلاد.

وأشار وزير الداخلية النيجيري، عبد الرحمن دابازو، إلى إنه تم القبض على 30 سجينا بينما فر 180 آخرون.

للإشارة سبق وأن جرت مطلع عام 2016 عملية فرار 13 سجينا من سجن في نيجيريا ، فيما تمكن ثمانية من الفرار.

في حين تمكنت السلطات من الإمساك بخمسة آخرين تم محاكمتهم.

يذكر أن عمليات الفرار شائعة في نيجيريا، حيث تفتقر السجون المكتظة إلى الموارد المالية اللازمة.