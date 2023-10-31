فرانكفورت يكافئ شايبي على أداءه المميز أمام دورتموند

كافئ نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، نجمه الدولي الجزائري، فارس شايبي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في قمة الجولة الـ 9 من البوندسليغا أمام بوروسيا دورتموند.

واختار النادي الألماني، شايبي، رجلا للمباراة المثيرة أمام دورتموند، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بـ 3 أهداف لكل طرف.

وكان لاعب الخضر، قد تألق بشكل ملفت للانتباه في ذات اللقاء. وتوّفق على زميله في المنتخب وظهير نادي دورتموند، رامي بن سبعيني، بعدما نجح في مباغتته وتسجيل ثالث أهداف فرانكفورت.

ويعد اختيار شايبي رجلا للمباراة من جانب فرانكفورت. الثاني من نوعه على التوالي في منافسة “البوندسليغا” بعدما كان قد توج بنفس الجائزة، عقب لقاء الجولة الـ 8 أمام هوفنهايم، حينما قدم تمريرتين حاسمتين.