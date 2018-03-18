فرحات: “أنا مناصر وفي لإتحاد العاصمة ولازلت أتابع أخبار الفريق”

لا يزال مدلل “أولاد البهجة” سابقا زين الدين فرحات يتابع أخبار فريقه السابق، حيث أكد ذلك في تصريحات لقناة “مونديال تي في” عبر اليوتوب.

وقال فرحات: “في الجزائر، لا زلت أتابع أخبار إتحاد العاصمة، لا أعلم الكثير عن ما يحدث في أمور أخرى”.

وأضاف: “والدي يشجع شبيبة القبائل وأنا بطبيعة الحال مناصر وفي لإتحاد العاصمة”.

وتابع: “ليس هناك فرق كبير بين لوهافر وسوسطارة لكن بين البطولة الجزائرية والفرنسية نعم”.

وختم كلامه: “خاصة من الناحية البدنية فالمباريات تختلف بين البطولتين وأشعر أنني تحسنت خاصة من الجانب البدني”.