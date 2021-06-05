فرحات: “سأثب فخري بحمل ألوانه الخضر فوق الميدان”

نفى لاعب الخضر، زين الدين فرحات الشائعات التي تم تداولها بخصوص رفضه دعوة المنتخب الوطني في وقت سابق.

وصرح فرحات، اليوم السبت، لتلفزيون “النهار”: “قضيت رفضي لدعوة المنتخب الوطني لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف نجم نادي نيم الفرنسي: “من غير المعقول أن أرفض دعوة الخضر، وأنا مولود بالجزائر، وعائلتي تعيش هنا”.

وتابع زين الدين فرحات: “من الفخر بالنسبة لي التواجد في المنتخب الوطني، وسأثبت هذا الفخر فوق الميدان”.

وبخصوص مردوده في المباراة الأخيرة أمام موريتانيا، أبدى فرحات رضاه التام، مصرحا: “أنا راض عن المردود الذي قدمته في مواجهة موريتانيا”.